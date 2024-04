Acque agitate in 5 Stelle. I militanti di MADDALONI chiedono un incontro urgente con i vertici regionali e provinciali

Lamentano uno scollamento, frutto di screzi nati per le ultime elezioni provinciali del dicembre scorso, tra i livelli politici e il consigliere comunale grillino, avvocato Michele Ferraro.

MADDALONI. Non è un mistero che le ultime elezioni provinciali abbiano creato degli attriti all’interno del Movimento 5 Stelle attivo in provincia di Caserta.

A muoversi, al riguardo, sono gli attivisti di Maddaloni, i quali in una nota chiedono a quelli che definiscono “vertici provinciali e regionali” un incontro a breve termine, affinché queste frizioni vengano superate “allo scopo – così è scritto nella nota – di creare le condizioni per la crescita del gruppo maddalonese e una incisiva attività politica sul territorio”.

Gli attivisti di Maddaloni rilevano “uno stato di impasse tra i coordinatori regionale e provinciale del Movimento e il consigliere comunale, avvocato Michele Ferraro “scaturito da una divergenza organizzativa in occasione delle passate elezioni provinciali”. Se non ricordiamo male, e questo lo aggiungiamo noi, il Movimento 5 Stelle è rappresentato in provincia di Caserta dall’ex parlamentare Giuseppe Buompane, ma a comandare è il deputato di Casapulla Agostino Santillo.