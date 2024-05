LE FOTO. Scoperto il cimitero delle auto rubate

Carcasse rinvenute durante un’ispezione del territorio.

CASTEL VOLTURNO. E’ un vero e proprio cimitero di carcasse di auto quello trovato dalle Guardie Giurate del WWF Italia – nucleo provinciale di Caserta – nei pressi dei laghetti, in via dei Diavoli a Castel Volturno durante un’ispezione del territorio.

Una situazione disdicevole, come ha commentato il coordinatore regionale delle Guardie Giurate del WWF Italia, che compromette un’area meravigliosa sotto il profilo naturalistico e della biodiversità.