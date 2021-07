Addio Agnese. Strappata alla vita a soli 15 anni

CASAPESENNA (Lidia e Christian de Angelis) Addio Agnese 15 anni vittima del male. Il cordoglio doloroso del sindaco. Stamani una terribile notizia la bellissima e dolce Agnese di soli 15 anni dopo aver lottato come una leonessa contro il male è volata via. Questo l’addio del sindaco Marcello De Rosa “Carissimi cittadini, mentre noi tutti eravamo in trepidazione per la partita, l’Italia ha perso una ragazza di nome Agnese ,di soli 15 anni ,portata via dal male del secolo. Ha combattuto per lunghi anni, ma il suo corpo non ha più retto. Carissimo Antonio, a nome di tutta la cittadinanza, porgo a te e a tutta la tua famiglia le nostre più sentite condoglianze. La perdita di una figlia è qualcosa che va contro la natura ma spero con tutto il cuore che tu e tua moglie riusciate a sopravvivere a questa tragedia tenendo vivo il suo ricordo ❣️Buon viaggio Agnese, sorridi tra gli angeli!”