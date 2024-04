Addio allo storico commerciante del centro, fissate le esequie

Andrea Dalia conosciuto e stimato da tutti.

TEVEROLA. Lutto in città per la scomparsa di Andrea Dalia, storico commerciante della città. L’uomo, che aveva 65 anni, era noto a tutti grazie alla cartolibreria che da anni gestiva nella centralissima via Roma. Andrea lascia la moglie Giuseppina e il figlio Nicola. I funerali si terranno domani alle ore 17 presso la chiesa di San Giovanni Evangelista.

“Ti ricordavo sempre come il negoziante all’angolo della scuola – ha scritto una sua concittadina in facebook -. quello da cui passavamo tutti ogni mattina per prendere quaderni, penne, gomme e chissà cos’altro. C’era sempre un sorriso e una battuta per tutti. Eri un punto di riferimento per noi ragazzi, una presenza costante nelle nostre vite frenetiche”.