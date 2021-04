ADDIO ANNAMARIA. Colpita da un male, mamma muore a 56 anni

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio AnnaMaria, vittima del male del secolo. Una dolorosa notizia ha sconvolto la comunità, dopo una lunga battaglia contro il male del secolo che affligge i nostri territori, si è spenta Anna Maria Ronga di 56 anni, sposata con Rocco Tedesco, madre amorevole di Marica, Libiana e GianVito. La donna viveva con la famiglia a Cassano delle Murge in provincia di Bari, dove ieri è venuta a mancare dopo aver lottato in questi anni contro il male. I funerali si terranno domani in Chiesa a Cassano Delle Murge. Tanti i messaggi di addio per l’amatissima AnnaMaria, donna solare, bella, gentile e generosa, volata via troppo presto.