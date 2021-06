ADDIO ANTONIO. Muore a 46 anni. Domani i funerali

PIEDIMONTE MATESE (Lidia e Christian de Angelis) Addio Antonio, va via a soli 46 anni. Oggi una ennesima dolorosa notizia addolora la comunità , la prematura dipartita del conosciuto e apprezzato Antonio Rapa, di 46 anni. Antonio lascia nel dolore la madre Anna Luigia Corbo, i fratelli Gianluigi, Lidio, Cristiano, Nicolina e Giuseppe e tanti amici e familiari nel dolore. I funerali si celebreranno domani alle 16 presso la Chiesa Ave Gratia Plena a Piedimonte Matese. In queste ore tanti i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia Rapa.