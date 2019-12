Addio Elpidio, giovane padre si spegne a 54 anni. I funerali alla Vigilia di Natale

CESA (Christian e Lidia de Angelis) – Addio Elpidio, giovane padre si spegne a 54 anni. Ieri, la notizia della prematura dipartita di Elpidio Gentile, ha sconvolto tutta la comunità. Lascia la moglie Carmela Castaldo e il giovane figlio Isidoro. L’uomo era molto apprezzato in paese, sempre cordiale, umile, gentile, disponibile, amava la natura e la sua terra. I funerali si sono celebrati oggi alla Vigilia di Natale alle 9:30 presso la Parrocchia di S. Cesario a Cesa, alla presenta di tanti che gli hanno dato l’ultimo saluto tra applausi e lacrime. Questo il commovente addio di un suo amico e vicino di casa Vincenzo B.: “Oggi ci ha lasciato una persona speciale, che anche se conosciuta da 2 anni, da quando mi sono trasferito qui, è stato un vicino di casa esemplare, sempre a disposizione in tutto , umile ma con un gran cuore e ti rallegrava anche le giornate più cupe.Grazie Elpidio ti ricorderò sempre e mi mancheranno le nostre chiacchierate e quando tu fuori dal palazzo mi salutavi ogni volta che tornavo per pranzo. Ora le piantine di basilico e quelle dei pomodorini chi me le darà? Riposa in pace amico mio.”