CARINARO – Oggi, domenica, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Teresa Spadarella, 84 anni e vedova di Alfredo Fabozzi.

Una persona squisita, riservata e amorevole verso i figli, i nipoti e soprattutto un’amica di tutti noi.

Per qualche anno ha gestito con il marito Alfredo un negozio di frutta e verdura in via Fiume. È la mamma di Eduardo, di professione fotografo e noto a Carinaro.

In questo momento di dolore arriva la vicinanza ai figli Lina, Eduardo e Angela.