GRICIGNANO D’AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto in paese. Addio alla dolce Maria Russo, 59enni. Oggi un’ennesima dolorosa notizia sconvolge e addolora la comunità per la prematura dipartita della conosciuta e stimata Maria, giovane madre di Antonietta e Alessandra, moglie di Stefano Chianese, venuta a mancare troppo presto. Domani mattina alle 9:30 saranno celebrati i funerali presso la Parrocchia S.Andrea Apostolo a Gricignano. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la famiglia.