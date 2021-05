ADDIO MIMMO. Strappato alla vita dal COVID a soli 50 anni

ORTA DI ATELLA – Lutto nella comunità di Orta di Atella. A soli 50 anni ha perso la sua battaglia contro il covid, Domenico Napolitano. L’uomo stimato e amato da tutti per la sua bontà d’animo lascia nel dolore i familiari e quanti lo hanno conosciuto. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio alla famiglia di Mimmo.

Tra questi quello del club Napoli di Orta di Atella che sulla sua pagina social scrive:” Una notizia che non avremmo mai voluto ricevere . Purtroppo Domenico Napolitano dopo alcuni mesi di battaglia, ha perso la sua personale sfida contro il Covid, e ci lascia a soli 50 anni. Ci uniamo al dolore della famiglia Napolitano ed in particolare del socio Francesco“. I funerali di Domenico si terranno quest’oggi, domenica 9 maggio, alle ore 17 presso la Parrocchia ‘San Massimo Vescovo’ in via Chiesa ad Orta di Atella.