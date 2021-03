Addio “mister Mimmo”. Muore ex assessore e maestro di sport

CASAPULLA – E’ lutto a Casapulla per la morte di Domenico Natale, per tutti mister Mimmo. Il decesso è avvenuto stamattina. Era stato assessore e maestro di sport per tanti ragazzi, nelle squadre giovanili che allenava.

La notizia è stata data dal sindaco di Casapulla Renzo Lillo: “E’ stato un bruttissimo risveglio per Casapulla e i suoi cittadini per la notizia della morte di Domenico Natale, per tutti Mimmo. Ognuno di noi ricorderà per la sempre il suo impegno nel mondo dello sport, grazie al quale tantissimi giovani del nostro paese si sono avvicinati al calcio. La sua attività di socializzatore ha portato degli enormi benefici a molti ragazzi della nostra città, che spesso venivano presi dalla strada e portati in un campo di calcio a giocare. Negli anni notevole è stato il suo apporto nella vita politica di Casapulla, avendo ricoperto il ruolo di amministratore comunale, mettendo a disposizione dei suoi concittadini tutte le sue competenze e tutta la sua disponibilità.”

“L’amministrazione comunale è vicina alla famiglia Natale in questo momento di enorme dolore Oggi Casapulla perde un pezzo importante. Riposa in pace Mimmo”.