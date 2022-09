ADDIO NICOLA. Lutto nella polizia penitenziaria

TEVEROLA (Lidia e Christian de Angelis) – Nicola Leccia, ex assistente Capo in pensione da poco della Polizia Penitenziaria, si รจ spento, gettando nel dolore familiari, amici ed ex colleghi.

L’uomo per anni ha guidato l’ufficio Matricola della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, un punto di riferimento per tanti giovani poliziotti e non solo.

Lascia la moglie Anna e i figli Giuseppe e Adele Mariarosaria. I funerali si svolgeranno domani alle 10:30 presso la Parrocchia di San Giovanni Evangelista a Teverola.