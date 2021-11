ADDIO PAOLO. Muore a 47 anni

SAN FELICE A CANCELLO – (Lidia e Christian de Angelis) Stamani i funerali di Paolo Cioffi 47 anni. Oggi alle 11 si sono celebrati i funerali del conosciuto e apprezzato 47enne, appartenente ad una nota famiglia del posto. L’uomo era ricoverato presso l’ospedale di Caserta dalla scorsa settimana a seguito di un malessere dovuto a forti dolori che lo avevano colpito, si è scoperto essere colpito da un’emorragia allo stomaco, per questo dopo il decesso la salma è stata sottoposta ad esame autoptico, poi liberata per i funerali. La funzione religiosa si è svolta presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire. L’uomo lascia il padre Antonio, la sorella Concetta e il fratello Luciano, oltre i tanti amici e familiari nel dolore. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per questa triste e dolorosa oltre che prematura perdita.