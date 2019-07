ADDIO PROF. Era un insegnante del conservatorio l’uomo investito lungo l’Appia

SESSA AURUNCA – Era un docente del conservatorio di musica ‘Nicola Sala’ di Benevento l’uomo che ha perso la vita sulla statale Appia, nel comune di Sessa Aurunca. Paolo Rigliari di 55 anni, professore di sassofono, era fermo lungo la strada insieme a un amico per sostituire la ruota del veicolo quando entrambi sono stati travolti da un’auto.

I soccorsi del 118 sono stati immediati ma per il 55enne non c’è stato nulla da fare. “Siamo sconvolti – ha commentato il direttore del Conservatorio, Giuseppe Ilario – Non abbiamo avuto ancora notizie da parte della famiglia, ma siamo letteralmente sotto choc“.