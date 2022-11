Addio Prof. Scuola in lutto per la morte di Antonietta

CASERTA/PIANA DI MONTE VERNA (Lidia e Christian de Angelis) Lutto nel mondo della scuola, addio alla prof. Antonietta Santabarbara 58 anni. Una dolorosa perdita per la comunit√† scolastica e non solo, la prematura dipartita della stimata docente di educazione fisica, sposata con Francesco Mezzacapo e madre di Adriana e Angelo. I funerali si svolgeranno oggi alle 14 presso il Santuario dell’Immacolata a Piana di Monte Verna, luogo di origine della docente, che viveva a Caserta. Tanti i messaggi di addio per la prof.