Adolescenti nel Palazzo De Rebursa per postare video e foto “autocelebrativi” sui social

AVERSA – Un gruppo di adolescenti si e’ introdotto domenica sera illegalmente a Palazzo De Rebursa ad Aversa struttura comunale da poco ristrutturata e sede di un polo culturale non ancora inaugurato, forzando una porta e facendo dalla balconata della struttura foto e video “autocelebrativi” che sono finiti subito sui social. Palazzo De Rebursa sorge in pieno centro, a piazza Don Diana, a pochi passi dal Municipio; l’episodio e’ avvenuto davanti ad altre persone presenti nella piazza, cuore della movida, che hanno chiamato i carabinieri documentando anch’essi la “bravata”, e fornendo dunque materiale per identificarne gli autori. Il sindaco di Aversa Alfonso Golia e’ una furia.

“E’ uno schifo – dice – mi chiedo quale interesse, ‘sfizio’ ci sia a commettere un reato del genere e mi chiedo soprattutto dove sono i genitori di questi ragazzi, perche’ se e’ vero che un genitore spesso non sa cosa fa il figlio quando e’ fuori, e’ altrettanto vero che conosce bene i luoghi che frequenta”.

Sul fronte delle indagini, il sindaco Golia non lascia adito a dubbi: “Le indagini procedono serrate e le forze dell’ordine stanno esaminando i video delle telecamere e quelle postate sui social. I colpevoli verranno individuati e le sanzioni saranno esemplari”. L’assessore comunale Innocenti aggiunge che “sono da condannare con fermezza atteggiamenti di questo genere, siamo al lavoro per individuare gli autori, intensificheremo ancora di piu’ i controlli, stiamo pianificando ulteriori campagne di sensibilizzazione nelle scuole, e’ inaccettabile vedere adolescenti compiere atti delinquenziali in maniera cosi’ spregiudicata e disinvolta”.