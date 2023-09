Agente di polizia penitenziaria casertano in coma per inseguire un detenuto: come sta Carmine 23 Settembre 2023 - 19:50

Il 28enne ha riportato un trauma cranico e lesioni alle vertebre cervicali CARINARO – Le condizioni di Carmine De Rosa, 28enne, di Carinaro, l’agente della Polizia penitenziaria che giovedì mattina è caduto da una finestra mentre inseguiva un detenuto datosi alla fuga, sono state giudicate come fuori pericolo L’episodio si è verificato all’ospedale San Paolo di Milano dove, da ieri sera un recluso di origini palestinesi, Nazim Mordjane, 32 anni era ricoverato a seguito di ferite riportate in una rissa nel carcere di San Vittore. Il fuggiasco ha chiesto di andare in bagno e poi si è lanciato dal secondo piano, passando da una finestra. Dietro di lui l’agente Carmine De Rosa, precipitato battendo la testa. Dopo essere caduto, l’agente De Rosa si sarebbe alzato e sarebbe entrato nel pronto soccorso dove poi le sue condizioni sono peggiorate. Sottoposto ad intervento neurochirurgico di evacuazione di un ematoma cerebrale e di «decompressione cranica ed inserimento di un sistema di monitoraggio della pressione intracranica». Una nuova operazione è stata necessaria per la stabilizzare la frattura alla colonna vertebrale riportata da De Rosa a seguito dell’impatto al suolo. Secondo quanto reso noto dall’ospedale San Carlo tramite il bollettino medico, l’intervento è riuscito e il 28enne rimane “sedato farmacologicamente a scopo neuroprotettivo” mentre “prosegue il monitoraggio dell’evoluzione delle lesioni e la valutazione clinico-strumentale”.