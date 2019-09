AGGIORNAMENTO METEO. Ancora maltempo in serata. Le forti piogge si stanno spostando rapidamente dalla Toscana

Aggiornamento ore 15.00: Saranno attese per le ore 22 nuove precipitazioni in tutta la provincia di Caserta. Le forti piogge, che stanno interessando dalle ore 12 la Toscana, si stanno rapidamente spostando e a breve giungeranno in Campania. Dopo Grosseto è toccato quindi alle provincia di Firenze, Prato, Pisa, Arezzo e Siena. Gli accumuli maggiori nel pisano con punte di 70mm. Allagamenti e disagi anche nel capoluogo Firenze con traffico in tilt e numerosi incidenti automobilistici. Piogge a tratti abbondanti anche in Emilia, soprattutto nella provincia appenninica di Parma dove sono caduti fino a 40mm di pioggia. Dunque, in serata, il tempo non promette nulla di buono.