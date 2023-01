Aggredirono un vigile urbano a bastonate: reato prescritto per due fratelli

I due reagirono alla richiesta del maresciallo di moderare la velocità della loro automobile. Ma da quell’episodio sono trascorsi troppi anni. Per la legge il reato è prescritto.

PIEDIMONTE MATESE/ALIFE E’ finito con la prescrizione del reato il procedimento a carico di due fratelli, Michele e Salvatore Raucci di Piedimonte Matese che, qualche anno fa, aggredirono con un bastone un vigile urbano. L’ultima udienza del processo si è svolta qualche giorno prima di Natale ed ora i due fratelli possono tirare un sospiro di sollievo. Non perché non fossero colpevoli, ma semplicemente perché sono trascorsi troppi anni dall’episodio e la legge considera il reato prescritto. Il maresciallo, da parte sua, nonsarà molto contento: in fondo, lui aveva soli invitato i due a moderare la velocità.