L’episodio si è verificato qualche sera fa

PIEDIMONTE MATESE/GIOIA SANNITICA – Giovane aggredito dal branco, finisce in ospedale. E’ quanto accaduto qualche notte fa ai danni di un giovane di Gioia Sannitica a seguito di un’accesa discussione, sembrerebbe per futili motivi, con un gruppo di coetanei a Piedimonte Matese. Dagli insulti in men che non si dica si è passati alle mani ed il giovane gioiese si è ritrovato in ospedale con una frattura del setto nasale.