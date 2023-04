Aggredito nel piazzale dell’azienda, camionista finisce in ospedale

L’uomo si era fermato per risondere ad una telefonata.

TEANO/CALVI RISORTA Un pestaggio che, al momento, resta inspiegabile quello del camionista di Riardo che oggi è stato aggredito. L’uomo, Raffaele C., si era fermato nel piazzale di un’azienda di Calvi Risorta per rispondere ad una telefonata. All’improvviso sono apparse 4 persone, sedicenti operai della ditta, che gli hanno intimato di andare via. Dalla discussione si è giunti, in breve, alla lite e poi al pestaggio. Raffaele è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale di Piedimonte Matese, mentre sull’accaduto indagano i carabinieri.