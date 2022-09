Aggressione shock ad AVERSA. Giovane pestato a sangue e minacciato con un coltello

Il grave fatto si è verificato ieri sera al Parco Pozzi

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Ragazzo pestato a sangue dal branco. Il fatto grave si è verificato ieri sera al Parco Pozzi dove un gruppo di trentenni hanno colpito ripetutamente con calci, pugni e schiaffi e con la minaccia di un coltello, per futili motivi un coetaneo, sotto gli occhi di tanti e nessuno è intervenuto a difendere la vittima. A denunciare l’accaduto pubblicamente una donna che sconvolta per la ferocia e l’indifferenza scrive “Buonasera, Vorrei dire a un gruppo di ragazzi (circa 30enni) ,Che stasera al Parco pozzi hanno aggredito un ragazzo più o meno maggiorenne, x motivi futili e banali. Cosa provate ad avere questi atteggiamenti violenti? Forse vi sentite più Forti oppure più grandi? Secondo me siete solo dei poveri illusi e avete un gran bisogno di farvi aiutare da qualcuno competente. La cosa grave è che tutti hanno visto e nessuno ha provato ad aiutare quel povero ragazzo che si sentiva minacciato con un coltello , schiaffi , pugni, calci. Il mio pensiero va a tutti i ragazzi che escono per divertirsi e invece trovano paura. Mi rivolgo a chi di competenza, (vigili , forze dell’ordine ecc…)di vigilare di più.”