AI FERRI CORTI. La cooperativa al limite: “Se non pagate, stop servizi ai pazienti di CASERTA, SAN NICOLA e non solo”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Aut aut della cooperativa sociale III Millennio: se non vengono pagate le spettanze arretrate, i servizi di assistenza sociale professionale saranno interrotti a partire dal primo novembre. A rischio non soltanto San Nicola la Strada, ma anche la città capofila Caserta, e i comuni di Casagiove e Castel Morrone.

La cooperativa lamenta la mancanza di diversi pagamenti e pertanto l’impossibilità di saldare le assistenti sociali, con la conseguenza di dover interrompere i servizi nelle quattro municipalità.

La conseguenza, oltre all’impossibilità di prendere in carico segnalazioni di casi bisognosi, è anche e soprattutto lo stop alle domande per il reddito di inclusione e gli assegni di cura, intorno ai quali già ci sono non poche polemiche. Ad avere la peggio sono i nuclei familiari già a rischio emarginazione.