Al COVID HOSPITAL di MADDALONI danno per morta una paziente di MARCIANISE ancora in vita. L’ASL CASERTA apre un’inchiesta

CASERTA – Com’è avvenuto precedentemente per il caso di Agnese Grimaldi, la donna di Casal di Principe dichiarata morta quando era ancora in vita, poi deceduta nelle ore successive, anche questa volta l’ASL di Caserta ha deciso di aprire un’inchiesta interna. Chissà se ci sarà una qualsivoglia risposta dopo tale approfondimento o per l’azienda guidata da Ferdinando Russo la storia dell’inchiesta interna è solo il tentativo di mettere una pezza.

Questa volta, come raccontato stamattina in un articolo dedicato, l’errore esistenziale ha riguardato una signora di Marcianise, Carmelo Tartaglione, di 86 anni.

Nella notte un medico ha informato delle gravissime condizioni della signora, annunciandone il decesso la mattina. Dopo che i familiari avevano avvisato l’agenzia funebre, per donare alla donna un ultimo viaggio dignitoso, il dietrofront proveniente dal Covid Hospital di Maddaloni.