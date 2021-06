CAPODRISE/MARCIANISE – Incidente questo pomeriggio al confine tra Marcianise e Capodrise. Un’auto è finita fuori strada andandosi a schiantare contro il muro di cinta di una villetta. Il conducente stava percorrendo via Greco quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura. A prestare i primi soccorsi i residenti della zona. Il guidatore, sembrerebbe, non aver riportato gravi ferite.