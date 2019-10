Allagato l’ingresso della stazione. Pendolari costretti a raggiungere i treni scalzi o inzuppati d’acqua

SESSA AURUNCA – Il maltempo di ieri sera ha allagato l’ingresso della stazione ferroviaria di Sessa Aurunca-Roccamonfina. Stamattina tanti pendolari hanno dovuto attraversare lo specchio d’acqua per raggiungere la struttura. Alcuni si sono tolti calzini e scarpe, altri invece si sono inzuppati gli abiti fino alle ginocchia, pur di raggiungere in tempo la stazione e salire a bordo del treno che li avrebbe portati a destinazione.

Questo il post-denuncia del gruppo Big Brother Ambiente e Animali, comparso sui social: “Sono le 04:45, questa è la situazione all’ingresso della stazione ferroviaria di Sessa Aurunca- Roccamonfina, è bastata un po’ di pioggia per fare allagare il piazzale antistante la stazione, decine di pendolari costretti a “guadare” lo specchio d’acqua per entrare in stazione, molti sfortunati per non perdere il treno si sono tolti scarpe e calzini e hanno percorso diversi metri in più di venti centimetri di acqua, mentre altri hanno attraversato inzuppandosi completamente fin quasi alle ginocchia, per circa venti minuti abbiamo fatto la “spola” tra una ‘sponda” e l’altra dello specchio d’acqua, trasportando decine di pendolari fino all’ingresso della stazione, una cosa inconcepibile che si verifica spesso in caso di piogge intense e che finora nessuno sì è interessato, altra situazione di grave disagio che sommata alle altre rendono la vita difficile ai tanti pendolari utenti della stazione di Sessa Aurunca/Roccamonfina. Un nostro pensiero va ai tanti pendolari che in questo momento sono in treno e si stanno recando al lavoro con scarpe e calzini inzuppati. Manderemo queste foto a Trenitalia e tutti gli organi competenti, non si può accettare una cosa simile”.