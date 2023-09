ALLARME FURTI in città: quattro auto rubate in poche ore

MARCIANISE – Poche ore sono bastate ai malviventi per rubare quattro auto ad altrettanti proprietari residenti in via Fuga, a San Nicola la Strada.

Quello che preoccupa di questi raid è la velocità dei colpi, durati pochi secondi, e la difficoltà nel reperire immagini di videosorveglianza, visto che al momento non c’è nessuna immagine disponibile della banda al momento.

Gli investigatori sono riusciti a trovare due di queste auto, ma nel momento monta la protesta dell’intero quartiere.