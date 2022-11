Allarme LISTERIA. I Nas trovano 11 aziende casertane non in regola

CASERTA – I Carabinieri del N.A.S. di Caserta, nel periodo dal 10 al 19 ottobre 2022, su

disposizione del superiore Comando Carabinieri per la Tutela della Salute,

nell’ambito di verifiche sull’eventuale contaminazione da “listeria”, hanno eseguito

una serie di controlli su industrie alimentari ed esercizi di vendita/somministrazione

di alimenti al fine di verificare la salubrità di prodotti commercializzati e l’idoneità

delle strutture utilizzate.

In particolare sono state ispezionate n. 25 strutture, 11 delle quali sono risultate

non in regola.

Nel corso dell’attività:

presso 8 strutture sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie;

per 4 locali deposito, un laboratorio e 2 celle frigo è stato adottato il

provvedimento di chiusura ad horas;

circa Kg. 300 di alimenti sono stati sottoposti a sequestro per inosservanza alle

norme sulla tracciabilità e/o della conservazione.

norme sulla tracciabilità e/o della conservazione.