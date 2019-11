ALLARME METEO. Il sindaco: “Fatti i controlli, lunedì scuole aperte”

CASAGIOVE – Viste le ordinanze dei comuni vicino, Caserta e Santa Maria Capua Vetere, San Nicola la Strada, il Sindaco della Città di Casagiove, di concerto con la Dirigente scolastica Dott.ssa Teresa Luongo e del Comandante dei vigili urbani Ten. Col. Nicola Altiero, ha disposto un controllo di tutte le scuole di Casagiove per verificare eventuali impedimenti al regolare svolgimento delle attività scolastiche per domani lunedi 18 novembre 2019. Al sopralluogo, ha partecipato l’assessore Gennaro Caiazza, due vigili urbani e due unità del personale scolastico. Il tutto, al fine di garantire sicurezza e praticabilità in vista della riapertura delle scuole. Un bel segnale di cooperazione ed efficienza, le istituzioni unite al servizio della collettività. Alle ore 18, terminati i rilievi, il Sindaco diramava una nota stampa con la quale informava che le scuole sarebbero state regolarmente aperte domani lunedi 18 novembre 2019