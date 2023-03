ALLARME SANITARIO. Scoperto il cimitero delle bufale: decine di capi sepolti nella fossa comune

Potenziale rischio per la diffusione di malattie.



SESSA AURUNCA Un cimitero di bufale è stato scoperto nell’ambito delle attività di controllo degli allevamenti nel

Casertano per verificare il rispetto delle norme in materia di biosicurezza e ambiente disposte dal commissario straordinario per l’eradicazione della brucellosi, generale Luigi Cortellessa. La fossa comune contenente 19 bufale in avanzato stato di decomposizione è stata trovata nei pressi di un allevamento nel territorio di Sessa

Aurunca, durante un controllo della task force del commissario straordinario. I medici veterinari dell’Asl di Caserta hanno contattato i Carabinieri Forestali che, giunti sul posto, hanno denunciato l’allevatore e posto sotto sequestro l’azienda agricola, potenziale rischio per la diffusione di malattie.