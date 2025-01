ALLERTA METEO. Scuole chiuse a CAPUA

In calce all’articolo l’ordinanza sindacale

CAPUA – Dopo la decisione della Protezione civile di diramare un avviso di allerta meteo, anche il sindaco Adolfo Villani, come il primo cittadino di Caserta, Carlo Marino, ha firmato l’ordinanza con la quale hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, venerdì 17 gennaio e per sabato, 18 gennaio.