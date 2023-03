Alza il gomito, cade e batte la testa: sottoposto a intervento chirurgico è ora in prognosi riservata

E’ accaduto la scorsa notte.

VAIRANO PATENORA Sono tanti gli incidenti che possono accadere quando si alza troppo il gomito. Alla guida, ma non solo, il pericolo è dietro l’angolo. E’ accaduto, infatti, la scorsa notte in via Risorgimento, nella frazione di Marzanello a Vairano Patenora, che un uomo, dopo avere ecceduto nel bere, sia caduto a terra, battendo la testa sul marciapiede e procurandosi una ferita profonda. Sul posto, allertati dai presenti, sono giunti i carabinieri di Capua ed, anche, l’ambulanza del 118 che ha poi trasportato l’uomo all’ospedale di Caserta. Qui, ha subito un intervento chirurgico e la prognosi è al momento riservata.