Ammazza il benzinaio dopo una lite al distributore: ecco la condanna per il 37enne

CASALUCE – Diventa quattro anni e sei mesi, passando dai sei anni di reclusione emessi in primo grado, la condanna per omicidio colposo nei confronti di Sabato Montella, responsabile della morte di Dara Marc Gambo, dipendente di un’area di servizio.

In realtà il pubblico ministero aveva presentato appello contro la derubricazione del reato da omicidio volontario in omicidio stradale/colposo decisa dalla corte d’assise del tribunale di Aversa Napoli Nord in primo grado, che aveva comminato all’ automobilista una condanna a sei anni a dispetto di una richiesta di ventuno anni di carcere chiesta dal pubblico ministero. I giudici, però, hanno confermato la decisione.

Il processo si riferisce alla violenta morte del cittadino originario del Burkina Faso del 28 giugno del 2020, quando Montella investì e uccise l’uomo che lavorava come dipendente dell’ area di servizio dove l’imputato aveva appena fatto rifornimento. Secondo l’accusa volontariamente e non accidentalmente dopo una banale lite.