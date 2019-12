Ammazza il padre per difendere la mamma, sconto di pena per Daniele Leggiero

ALIFE – Due mesi. Questo è lo sconto di pena deciso dai giudici della Corte d’Appello hanno condannato Daniele Leggiero, che colpì mortalmente il padre Giuseppe per difendere la madre, alla pena di 6 anni e 4 mesi. La corte ha concesso le attenuanti generiche e quelle della provocazione, oltre alla riduzione per la scelta del rito abbreviato, ma non hanno derubricato il delitto in preterintenzionale. Daniele Leggiero, 29 anni, di Alife, nel novembre del 2017, al culmine di una lite tra la madre e il padre Giuseppe, all’interno del loro caseificio, uccise quest’ultimo con un fendente per difendere la mamma.