Anche a CASERTA si celebra la Giornata nazionale della Sla promossa da Aisla

CASERTA – Anche quest’anno a Caserta, la solidarietà è in piazza per la Giornata nazionale AISLA in Largo San Sebastiano dove, dalle 9:30 alle 19:00, i volontari di AISLA Caserta in cambio di una donazione distribuiranno bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG.

Un’offerta di buon vino, “Un contributo versato con gusto”, è questo infatti il nome dell’iniziativa diretta a raccogliere fondi per sostenere i malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica e le loro famiglie, migliorando l’assistenza attraverso aiuti concreti.

All’evento, che ha ottenuto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, parteciperanno le più importanti Autorità del territorio e grazie all’intesa con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, nella notte della vigilia tra sabato 18 e domenica 19 settembre, la Reggia di Caserta sarà illuminata di verde, colore simbolo di AISLA Onlus.

“È sempre un’emozione – dichiara Lucio Matano – poter condividere con i cittadini casertani questa giornata di informazione e di raccolta fondi per la ricerca sulla SLA. Ogni anno ci avvicina qualcuno che non conosce questa patologia e noi siamo felici di poter contribuire con il nostro impegno di volontari alla diffusione e alla raccolta fondi.”

La Giornata Nazionale per la lotta alla Sclerosi Laterale Amiotrofica nasce nel 2008 per ricordare il primo sit-in dei malati di SLA che il 18 settembre 2006 si riunirono a Roma, dinnanzi al Ministero della Salute, per portare all’attenzione del Ministro Livia Turco i propri bisogni, in particolare quello di una presa in carico globale in termini di necessità di trattamenti assistenziali omogenei su tutto il territorio nazionale.

“Da quel momento in poi, ogni anno, AISLA Onlus ha promosso iniziative in tutta Italia- afferma Lucio Matano che di AISLA è non solo volontario ma anche responsabile- e lo facciamo per rinnovare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle Autorità politiche, sanitarie e socio-assistenziali, rispetto ai bisogni di cura e assistenza dei malati per giungere finalmente ad un’appropriata gestione della SLA, un’adeguata presa in carico dei pazienti e dei loro familiari. É di fondamentale importanza raccogliere fondi a sostegno della ricerca mirata su questa malattia, al momento inguaribile ma non per questo incurabile.”

Tutti in piazza per sostenere non solo la ricerca, ma anche i bisogni di tante famiglie impegnate nella cura e nell’assistenza dei loro cari.

E la cittadinanza di Caserta saprà contribuire dimostrando, come sempre, attenzione alla disabilità.

Stefania Modestino