Anche ad AVERSA gli studenti scendono in piazza seguendo il movimento FRIDAYS FOR FUTURE. LE FOTO

AVERSA (Christian e Lidia de Angelis) – Al via la terza mobilitazione indetta dal movimento di “Fridays for Future” che in tutto il mondo sta vedendo milioni di studentesse e studenti scendere in piazza per reclamare impegni per il clima a tutela del futuro del Pianeta.Stamani la città invasa dai manifestanti per l’iniziativa globale sul clima. La manifestazione è partita alle ore 8:30 da Piazza Crispi (Aversa) invadendo tutte le strade, per poi pasare per via Roma per poi giungere in Piazza Municipio. Ad aderire all’evento diverse associazioni, iniziativa a cui hanno aderito anche alcune scuole, l’associazione di Aversa, “Stop allo Scempio Ambientale Ovunque – Aversa” al fianco dei giovani nella giornata di mobilitazione mondiale indetta dal movimento Friday for Future per il Global Climate Strike. I membri del Comitato spiegano il perchè di tale evento: “Ci mobilitiamo contro la devastazione ambientale e i piani criminali messi in atto dai patti tra poteri forti, ecomafie e padroni, che senza scrupoli, da decenni, lucrano e fanno business sul ciclo dei pericolosi rifiuti industriali contro il nostro territorio r contro le nostre stesse vite.Come Comitato, nato da pochi giorni, ma con tanta esperienza alle spalle nelle lotte ambientali sui territori e contro le grandi opere, inutili e devastanti sul territorio nazionale, appoggeremo e condividiamo ogni mobilitazione contro il sistema ed il pensiero unico capitalista che devasta e fa affari contro la nostra vita.Ambientalismo senza lotta di classe è solo giardinaggio.”