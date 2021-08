CASTEL VOLTURNO – Ancora un disperso nelle acque del Casertano. I vigili del fuoco già in azione sulle spiagge di Pinetamare per il recupero di un 25enne disperso di cui già vi abbiamo dato notizia (CLIKKA QUI PER LEGGERE), sono in azione con il loro elicottero “drago 69” presso il “Lido Scalzone”, dove a causa delle condizioni avverse del mare si registra ancora un disperso. Seguiranno aggiornamenti .