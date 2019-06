Antonietta Costantini, paura nella notte. Ladri entrano nella sua camera da letto e…

PIEDIMONTE MATESE – (red.cro.) Dei ladri questa notte sono entrati nalla casa di Maria Antonietta Costantini, direttore generale dell’Asl Napoli 3. I malviventi si sono intrufolati nell’appartamento di via Tironcelli a Torre del Greco, dove la manager di Piedimonte Matese vive sola ed hanno portato via gioielli, soldi e un computer. Hanno lasciato alcuni oggetti a terra, sia in casa che in giardino. Alle 3 di notte, la Costantini si è svegliata e ha trovato tutto a soqquadro. “Sono persino entrati in camera da letto mentre dormivo” ha dichiarato. Stamattina la polizia ha raccolto la sua denuncia.