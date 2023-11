Indagini in corso

NAPOLI – Cadavere rinvenuto in un’abitazione in via Mario Gigante a Fuorigrotta. Si tratta di un uomo di 81 anni, incensurato. L’uomo giaceva esanime nella sua abitazione. Sul posto i militari dell’arma stanno effettuando tutti i rilievi del caso capire la dinamica di quanto accaduto. Indagini in corso.