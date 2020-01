Anziano vaga in città senza ricordare nulla. L’appello su Facebook lo fa ricongiungere con i familiari

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Appello per anziano in stato confusionale in giro per il paese. Ieri un uomo anziano, quello ritratto in foto, girovagava senza meta nella piazza di Sant’Arpino in grande stato confusionale, senza ricordare chi fosse e da dove venisse. Un cittadino ha postato la sua foto su alcuni gruppi Facebook chiedendo aiuto per informare i familiari della situazione dell’uomo scrivendo: “Conoscete questo signore? È fermo a Piazzetta Paradiso e non ricorda nulla… Condividete per favore”. L’anziano è stato portato in stazione dai carabinieri di Sant’Arpino, e grazie alla gara di solidarietà e le condivisioni i familiari dell’uomo hanno appreso la notizia e lo hanno raggiunto in caserma per riportarlo a casa, sano e salvo, lieto fine per una storia che poteva finire non bene.