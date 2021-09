Caserta – Come già abbiamo dato notizia, ricordiamo ai lettori che possono iscriversi al Corso Semplice di Ebraico Biblico che Don Franco Galeone, il padre salesiano che sul nostro giornale cura l’omelia domenicale, terrà da questo settembre su di un apposito canale You Tube. Per l’iscrizione, che è totalmente libera, è sufficiente seguire le indicazioni riportate dalla locandina che annuncia il corso e che pubblichiamo.

.