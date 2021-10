Appalti della Regione a imprenditori di CASAPESENNA: prosciolti tre nomi eccellenti, uno è stato subito scarcerato

Stamattina il collegio A del tribunale di Aversa-Napoli nord ha accolto le istanze degli avvocati difensori. Restano sotto processo altri tre imputati

CASAPESENNA – All’udienza di oggi, celebrata davanti al Tribunale di Aversa-Napoli Nord, II collegio A, Presidente Marro, pubblico ministero DDA Maurizio Giordano, nell’ambito del processo iscritto a carico di una serie di imprenditori di Casapesenna accusati di aver ottenuto l’aggiudicazione di appalti in seno alla Regione Campania in virtù della propria vicinanza e appartenenza al clan dei Casalesi, fazione Zagaria, è stata sciolta la riserva del Tribunale in ordine alle questioni preliminari avanzate dalle difese degli imputati.

Il Tribunale ha prosciolto Giuseppe Capaldo, difeso dagli Avvocati Federico Simoncelli e Luca Viggiano,

Orlando Fontana e Gennaro Licenza, difesi dall’Avv Giuseppe Stellato, per via dell’efficacia preclusiva di un precedente decreto di archiviazione disposto nei loro confronti dal Gip Tribunale di Napoli, del 2017, per gli stessi fatti.

Giuseppe Capaldo, da un anno ristretto per questi fatti, è stato rimesso in libertà.

Il processo, dunque, proseguirà solo per gli imputati Costantino Capaldo, Antonio Fontana e Raffaele Capaldo.