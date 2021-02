Appalti e incarichi pilotati nell’Alto Casertano. Scattano le indagini delle Fiamme Gialle

DRAGONI – La Procura della Repubblica indaga sui contratti fra Massimo Facchini (il super tecnico, gettonatissimo per diversi anni non solo a Dragoni ma anche in altri paesi della zona) e il municipio di Dragoni. Gli inquirenti starebbero scandagliando l’elenco completo dei rapporti fra l’ente comunale e il professionista casertano. La Guardia di Finanza, infatti, vuole fare chiarezza su una serie di incarichi che l’ente, negli anni passati, avrebbe dato a Facchini.

Regna il segreto istruttorio e dunque sulla vicenda è possibile formulare solo alcune ipotesi. Una potrebbe essere quella legata alla “strana” coincidenza che potrebbe collegare la presenza del tecnico con l’assegnazione di numerose gare sempre alle stesse ditte. Una cosa che non avveniva solo a Dragoni ma che sarebbe avvenuta anche nei comuni vicini, ad esempio Alvignano.

Inoltre, sembra che Facchini, avesse rapporti di lavoro con un importante studio di progettazione di Caserta, non estraneo al “gioco” degli appalti di alcuni municipi dell’Alto Casertano. Su questi aspetti e forse tanti altri ancora, le fiamme gialle della compagnia Matesina dovranno fare chiarezza, così come dovranno fare chiarezza sull’ipotesi di Lavori pubblici pagati e mai eseguiti.