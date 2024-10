APPALTI MILIONARI & CAMORRA. Condannati l’ex sindaco e gli imprenditori Capaldo

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAPESENNA – Si è concluso al tribunale di Aversa Napoli Nord il processo che vedeva imputati l’ex sindaco di Casapesenna ed imprenditore Antonio Fontana e gli imprenditori Raffaele e Costantino Capaldo, accusati di essere imprenditore legati al cartello criminale del clan dei Casalesi e al capo Michele Zagaria.

Il pubblico ministero antimafia Maurizio Giordano nella sua requisitoria ha invocato una condanna a dieci anni di carcere per i tre imputati. E la corte normanna ha confermatotale richiesta, condannando i tre a 10 anni di reclusione.

L’indagine della Dda di Napoli ha seguito gli appalti per i lavori di somma urgenza per la rete idrica, affidati – secondo la ricostruzione dei Pm – a imprese legate a Zagaria. Lavori che sarebbero stati assegnati mediante il ricorso irregolare a procedure di somma urgenza per circa 40 milioni di euro complessivi.

Si tratta di un processo gemmato dall’enorme inchiesta su camorra, imprenditori e politica, passato alla storia con il nome di Medea.