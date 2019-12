Apre tra tre giorni il nuovo KFC di MARCIANISE. Ecco dove e come sarà all’interno

Il nuovo ristorante apre il 19 dicembre nel Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta)

Milano, 16 dicembre 2019 – KFC – Kentucky Fried Chicken apre il 19 dicembre a Marcianise, presso il Centro Commerciale Campania (località Aurno), il suo secondo ristorante nella regione dopo quello di Pompei al CC Cartiera.

Un raddoppio importante, che consolida la presenza nel Sud Italia, un’area strategica per lo sviluppo del brand nel nostro Paese, e che coincide con un altro risultato di rilievo: con l’apertura a Marcianise diventano 40 i ristoranti KFC sul territorio nazionale.

“Ci fa molto piacere raggiungere proprio in Campania il traguardo dei 40 ristoranti in Italia – dichiara Corrado Cagnola, AD di KFC Italia – Il sud del Paese, dove contiamo già 2 ristoranti in Campania e 3 in Sicilia, è un territorio che ci vede particolarmente impegnati per lo sviluppo e la diffusione del brand. Un percorso che ci consente non solo di avvicinarci sempre di più ad un pubblico che ama i nostri prodotti ma anche di continuare a dare il nostro contributo al tessuto economico del territorio e ad offrire nuove opportunità di occupazione. Dal nostro arrivo in Italia, 5 anni fa, abbiamo dato lavoro a 1400 persone, cosa di cui siamo orgogliosi”.

Il ristorante KFC del CC Campania di Marcianise è gestito in franchising dalla 2K16, che già gestisce il ristorante di Pompei.

“Siamo molto contenti di portare anche in provincia di Caserta l’irresistibile pollo KFC, che i fan del Colonnello Sanders possono già gustare nel nostro ristorante di Pompei – afferma Antonio Laiena della 2K16 – Con il nuovo ristorante di Marcianise allarghiamo la nostra presenza in Campania, regione in cui operiamo da tempo e che sta molto apprezzando i prodotti KFC. E siamo orgogliosi di portare nel territorio campano nuove opportunità di occupazione: con il ristorante di Marcianise abbiamo creato 40 nuovi posti di lavoro per giovani fra i 18 e i 26 anni per i quali è previsto un percorso di crescita professionale che riconoscerà il merito delle persone, come è nello spirito di KFC”.

Il nuovo ristorante KFC nel Centro Commerciale Campania è ampio e accogliente, con una superficie complessiva di oltre 580 metri quadri e una sala dove sono disponibili circa 180 posti a sedere e servizi come il free wifi e le postazioni di ricarica per cellulari e computer. E, non ultimo, accoglie volentieri anche gli animali domestici. Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 24.

Prodotti unici per un’esperienza indimenticabile

Il gusto irresistibile dei suoi prodotti è la base dell’esperienza memorabile che KFC vuole offrire ai suoi clienti. A cominciare dal pollo preparato secondo la Original Recipe, la famosa ricetta del Colonnello Sanders dal gusto unico, grazie alle 11 erbe e spezie segrete mescolate alla farina della panatura del pollo. Una ricetta utilizzata per la preparazione del pollo con l’osso (COB – Chicken On the Bone) e di altri prodotti KFC: il risultato è un pollo delizioso da condividere in 2, 3 o 4 persone grazie al famoso bucket, l’iconico contenitore di KFC.

E ancora le famose Hot Wings, piccanti alette di pollo fritte, e i Tenders, filetti di pollo fritti disponibili nelle versioni Crispy e Original Recipe. I panini col pollo, come il Colonel’s Burger, con il filetto Original Recipe, lo Zinger, in cui il protagonista è un delizioso filetto di pollo con panatura Hot & Spicy, o il Chicken Grilled, con filetto di pollo cotto al forno anziché fritto, i Pop Corn Chicken, teneri snack di pollo, le pannocchie cotte al forno. E poi le patatine, il puré, la famosa salsa Gravy, altri contorni, insalate, dolci e le bibite disponibili nella formula free refill (la possibilità di riempire il bicchiere tutte le volte che si vuole con le bibite non confezionate).

Nata negli Stati Uniti nel 1930, Kentucky Fried Chicken è oggi la più famosa catena al mondo di ristoranti che servono pollo. È leader del mercato di riferimento con oltre 23.000 ristoranti in oltre 140 paesi e dà lavoro a 800.000 persone nel mondo. In Italia KFC arriva nel 2014 e con quello del Centro Commerciale Campania conta 40 ristoranti in 12 regioni. KFC è una società del gruppo Yum! Brands Inc. che comprende anche i marchi Pizza Hut e Taco Bell. Con più di 48.000 ristoranti in oltre 145 Paesi, Yum! Brands è una delle più grandi aziende della ristorazione al mondo. www.kfc.it