Arma dei Carabinieri: nella Cappella Palatina la celebrazione della Virgo Fidelis

Celebrazione del vescovo Pietro Lagnese.

CASERTA. In occasione della celebrazione della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei carabinieri, il colonnello Manuel Scarso, Comandante Provinciale di Caserta parteciperà insieme ai carabinieri della provincia, alle autorità civili e militari e a numerosi invitati, alla Santa Messa che sarà Officiata alle 17.30 da S.E. Mons. Pietro Lagnese, Vescovo di Caserta, presso la Cappella Palatina, nella suggestive cornice della Reggia di Caserta.

La scelta della Madonna “Virgo Fidelis”, come celeste Patrona dell’Arma, è da sempre ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la Patria, è caratteristica dell’Arma dei Carabinieri che ha per motto: “Nei secoli fedele”.