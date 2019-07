Armato di coltello pronto ad andare in spiaggia. Bloccato 33enne

Nel fine settimana del 13-14 luglio, nell’ambito del territorio della Compagnia Carabinieri di Formia, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare i reati in genere, i militari dei locali reparti deferivano in stato di libertà un 33enne residente a Caserta. Fermato e controllato nei pressi della stazione ferroviaria di Formia, veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di nr. 1 coltello a serramanico con lama di misura non consentita per il porto. L’arma rinvenuta veniva sottoposta a sequestro penale.