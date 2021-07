Armi in pugno, organizzavano il “nuovo” clan dei Casalesi: altri 3 nomi, dopo quelli di Reccia e Ucciero nell’elenco dei 13 arrestati

CASAL DI PRINCIPE – Cominciano ad emergere, dalle fitte maglie di un riserbo incomprensibile e di una grave carenza nell’attività di comunicazione da parte della DDA, altri nomi appartenenti all’elenco dei 13 arrestati per effetto dell’applicazione di due distinte ordinanze del tribunale di Napoli, una effettuata dalla Squadra Mobile di Caserta, relativa alle attività criminali di Oreste Reccia di Casal di Principe, l’altra realizzata dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta incentrata sulla figura di Vincenzo Ucciero, di Villa Literno un altro neo-scarcerato, che al pari di Reccia stava provando a riorganizzare le fila del clan dei Casalesi.

Sono finiti in carcere Luigi Annibale, difeso dagli avvocati Carlo De Stavola e Pasquale Diana.

In manette anche Marco e Remigio Testa, padre e figlio, difesi dallo stesso avvocato Pasquale Diana.

Colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere anche Gianluca Alemanni, difeso dall’avvocato Generoso Grasso.