ARRESTATA. 45enne “scompare” mentre è ai domiciliari

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

BELLONA – Doveva trovarsi presso la sua abitazione dove era ristretta in regime di detenzione domiciliare per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa per maltrattamenti in famiglia e minacce, la 45enne arrestata per evasione dai carabinieri della Stazione di Vitulazio.

La donna, risultata assente al controllo, è stata rintracciata dalla pattuglia dell’Arma mentre camminava sulla pubblica via a circa 300 metri dal luogo della detenzione domiciliare.

Arrestata, è stata sottoposta nuovamente al regime degli arresti domiciliari.