Arrestati due ventenni per spaccio. Condannati e liberi dopo 24 ore

CAPUA – Ventiquattro di passione per due ragazzi albanesi di 24 e 28 anni, accusati di spaccio di droga.

Sono stati fermati nella giornata di ieri, giovedì, a Sant’Angelo in formis, dagli agenti del commissariato di Santa Maria Capua Vetere. Sono stati trovati in possesso di circa 20 grammi di cocaina e per questo arrestati per spaccio.

L’arresto ha portato al processo per direttissima dinanzi al giudice del tribunale sammaritano Rosetta Stravino che ha condannato i due ad una pena di 2 anni.

I pusher, difesi dall’avvocato Giuseppe Foglia hanno potuto beneficiare della sospensione della pena. Per questo motivo, quindi, il giudice ha poi disposto la liberazione dei due ragazzi di origine albanese.